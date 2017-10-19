كشف مقطع فيديو متداول لحظة إخراج طفل من حافلة مدرسية سعودية بعد نسيانه محبوساً بداخلها من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة صباحاً.

وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص وهم يخرجون الطفل الذي بدا عليه الإرهاق والتعب من نافذة الحافلة بعدما تعذر فتح بابها لعدم وجود السائق الذي غادر دون أن يتأكد من خلو الحافلة من جميع الأطفال.

وذكرت مصادر أن أحد المواطنين قام بكسر نافذة الحافلة بمطرقة بعدما قام المتواجدون بالاتصال بالسائق دون أن يرد على اتصالاتهم، فيما لم تشر المصادر إلى وقت حدوث الواقعة وفي أي مدن المملكة.

واستدعى مغردون قصة الطفل نواف السلمي (8 أعوام) من جدة الذي كان توفي قبل نحو عام ونصف العام مختنقاً بعدما نسيه سائق الحافلة المدرسية بداخلها لمدة 6 ساعات.