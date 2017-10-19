اعتادت هذه المرأة الإندونيسية، التي تدعى بوسبا ديوي على نشر العديد من صورها الفوتوغرافية على حسابها بموقع إنستغرام التي يسيء كثيرون تفسيرها.

وتهتم هذه المرأة التي تتميز بالجمال الهادئ بالظهور بشكل متكرر برفقة شابين، ما يتسبب في تلقيها تعليقات مثيرة من متابعيها حول علاقتها بالشابين.

ونشر موقع stomp" عددا من صورها المثيرة نقلا عن حسابها في انستغرام وتويتر مفاجأة عن عمرها الحقيقي، وأنها احتفلت بعيد ميلادها الخمسين قبل أيام، أما الشابان اللذان يظهران بصحبتها كثيرا في الصور فهما نجلاها وليسا صديقين لها، كما يعتقد كثيرون.

وأرجعت بوسبا عدم ظهور علامات التقدم بالعمر على ملامحها الشبابية إلى نظام غذائي صحي تحرص عليه بمساعدة نجليها دينيس ودانيال والحياة السعيدة التي تتمتع بها.

كما تحرص بوسبا، التي تحب أن يطلق عليها لقب "ماما هادي" على تدريبات الأيروبكس ورقصات الزومبا ورياضتي السباحة والبادمنتون.