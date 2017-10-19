هي أغبى طريقة لترويج المخدرات، وقد تكون الأكثر سذاجة، فقد قادته خلال وقت قصير للوقوع في قبضة الشرطة.

حيلة غريبة لجأ إليها شاب مصري لترويج المخدرات على عملائه، وجذب عملاء جدد، حيث دشن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيها عن نفسه وعن بضاعته، وخلال خدمة الرسائل كان يتواصل مع العملاء، يعرف منهم الكميات المطلوبة، ويتفق على السعر والموعد المحدد للتسليم.



ووصلت معلومات لأجهزة الأمن المصرية تفيد أن شابا يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للترويج وبيع المواد المخدرة، وعلى رأسها الحشيش تحت اسم بحب الحشيش مزاج الخير، وبيعها لعملائه بمنطقة الدقي عبر تطبيق هوز هير، ولاقت الصفحة رواجا سريعا. وتأكدت أجهزة الأمن من صحة المعلومات، وقامت بعمل خطة للقبض على المتهم، حيث تنكر أحد الضباط، واتفق معه على شراء مخدرات منه، ثم قام باستدراجه إلى أحد الفنادق بمنطقه الدقي لشراء المخدرات. وتم ضبط المتهم متلبسا ببيع المخدرات وتبين أن أسمه "نبيل.ح.م" 26 سنة عاطل، وعثر معه على كمية من مخدر الحشيش وزنها 260 غراما، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها.



تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.