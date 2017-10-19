العلم الاجتماعي بخوض عدة اختبارات حتى تكشف لهم بعض الأمور عن شخصياتهم وشخصيات من يحبون من خلال معرفة بعض المعلومات عنهم، إليكم بعض من المعلومات التي تساعدك في تحليل شخصيات تكون بالقرب منكم، عن طريق قيامهم ببعض الحركات اللاإرادية، مثل:

• حركة وضع اليد عند مستوى الأذن: فهي تدل على شعور الإنسان بالحرج والقلق حيال أمر ما، وهي حركة تدل على عدم رغبتنا من سماع الحديث الذي يقال لنا، بسبب قسوته.

• الأشخاص الذين يقومون بالعض على شفاهم: فهم أشخاص يحاولون منع أنفسهم عن التحدث وهي تدل على كتم انفعالات يريدون إخراجها وكلام يريدون التحدث فيه.

• بعض الأشخاص يقومون بضم اليدين عند التحدث فتلك الطريقة هي الوحيدة التي تدل على أنهم يريدون حماية أنفسهم من الرد على حديث الطرف الآخر، وأنه غير قادر على الرد المناسب لهم.

• إذا وجدت شخصا ما يضع يده في جيبه في خلال حديثه معك فأعلم أنه لا يريد الإفصاح عن شيئا يدور بداخله، كما أنه يدل على عدم الاهتمام بحديث الطرف الآخر، وكأه يقول أفعل ما شئت، فهو دليل المجد والكبر.

• تلجأ عادة بعض السيدات، والرجال إلي اللعب بالشعر تلك الحالة هي عندما يقوم أحد الأشخاص بمحاولة استحضار بعض من الأفكار، والاختلاط مع النفس.