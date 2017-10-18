فاز المؤلف الأميركي جورج ساندرز بجائزة مان بوكر للأدب لعام 2017، وهي جائزة أدبية مرموقة تمنح سنويا، عن روايته الأولى (لينكولن إن ذا باردو) وهي رواية أدبية عن دفن الرئيس الأميركي السابق ابراهام لينكولن ابنه الصغير ويلي.

وأشار ساندرز (58 عاما) في كلمة قبول الجائزة إلى أننا "نعيش في زمن غريب" ،مضيفا أنه يرى أن المشكلة الرئيسية للمرحلة هي ما إذا كان المجتمع يستجيب للأحداث "بالاستبعاد والإسقاط السلبي والعنف" أم "بالحب".

وساندرز هو ثاني كاتب أميركي على التوالي يفوز بالجائزة، منذ تغيير اللوائح في عام 2014 بما يسمح لمؤلفي أي كتب مكتوبة باللغة الإنجليزية ومنشورة في بريطانيا بالتنافس على الجائزة.

وروايته التي تدور أحداثها في عام 1862، بعد مرور عام على بدء الحرب الأهلية الأمريكية هي مزيج من الروايات التاريخية والأدب القصصي الذي يرى في وفاة ابن لينكولن ويلي في البيت الأبيض وهو في الحادية عشرة من العمر نوعا من التطهر.

وأشادت لجنة التحكيم برئاسة المؤلفة وعضو مجلس اللوردات في بريطانيا لولا يانج بما وصفته بأنه كتاب "يحرك المشاعر بعمق" قائلة إنه عمل "أصلي تماما".

وسلمت دوقة كورنوال الجائزة لساندرز.

وفي العام الماضي، أصبح الأميركي بول بيتي أول أمريكي يفوز بالجائزة عن روايته (ذا سيل أوت) وهي تهكم لاذع عن العلاقة بين الأعراق في الولايات المتحدة.