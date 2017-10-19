في واقعة حقيقية أثارت حالة من الغضب، ترك 21 شرطيا بريطانيا، أماكن عملهم في وقت الدوام، وذهبوا إلى الملاهي بمقاطعة همبرسايد شمالي أنجلترا، وهم يرتدون زي الشرطة بالكامل وبصحبة رئيسهم بالعمل، ليركبوا السيارات الكهربائية ويمارسوا الألعاب.

وتحت عنوان " أليس هناك جرائم اليوم ؟"، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن رواد ملاهي "هال" بمقاطعة همبرسايد، التقطوا العديد من الصور وشرائط الفيديو لحوالي 21 من أفراد شرطة المقاطعة وهم يلهون ويلعبون في الملاهي بزيهم الرسمي بعدما تركوا أماكنهم وأعمالهم في وقت الدوام، وكان يتقدمهم قائد الشرطة بالمقاطعة دارين داونز.

وعلق سكان المقاطعة الغاضبون على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، قال أحدهم: " لم تقم الشرطة إلا بـ 4 حالات توقيف لمجرمين في ثمانية أيام، رغم أن 40 فرد شرطة يكونون في الدوام كل يوم"، وقال آخر " يشكو أفراد الشرطة دائما من ضغط العمل وقلة عدد الأفراد، وبعد الآن ليس عليهم أن يفعلوا ذلك، إنهم بلا عمل حتى إنهم ذهبوا إلى الملاهي"، وقال مايك كويل " كان عليهم أن يوقفوا المجرمين في ذلك الوقت"، وقال معلق " إن قائد الشرطة يحصل على 80 ألف جنيه إسترليني سنويا ليوقف المجرمين وليس للذهاب إلى الملاهي".

أما قائد الشرطة دارين داونز، فقد بث شريط فيديو وصورا للواقعة، وعلق قائلا: " كان الناس سعداء بوجودنا في الملاهي، لقد التقطوا معنا الصور".