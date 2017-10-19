نجا سائق سيارة في الصين من الموت سحقا بأعجوبة، بعدما سقط ذراع رافعة ضخم على سيارته أثناء سيره، وتضررت سيارته بشدة، فيما أصيب هو بكسر في الكاحل.



وأظهر مقطع فيديو السيارة، وهي من نوع "أودي"، تسير بهدوء في أحد شوارع مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، وسط عدد من السيارات، وفجأة سقط عليها ذراع رافعة ضخم، فسحقها من المنتصف.



واقترب أحد سائقي السيارات التي كانت خلف السيارة المتضررة، وهو يشعر بالخوف، إلا أن السائق تمكن من الخروج من فتحة السقف، ولم يصَب بشيء، إلا بكسر بسيط في الكاحل الأيمن، ويتلقى حاليا العلاج في المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقا حول الحادث.