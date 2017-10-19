حظرت السلطات التايلاندية التدخين على 20 من أهم الشواطي السياحية في البلاد، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويواجه الأشخاص الذين ينتهكون قرار الحظر غرامة قدرها 3000 دولار والسجن لمدة عام.

وجاء هذا الحظر بعد حملة تنظيف شملت نحو 140 ألفاً من أعقاب السجائر على مساحة 2.5 كيلومتر، عند شاطئ باتونغ الشهير في جزيرة بوكيت.

ويبدأ دخول هذا التدبير حيز التنفيذ في أوج الموسم السياحي في تايلاند، حيث يطاول شواطئ تسجل تدفقاً كبيراً للزوار، بينها كرابي وكوه ساموي وباتايا وبوكيت وفانغ نغا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم هيئة السياحة، يوثاساك سوباسورن في بيان إن "هذه الشواطئ هي من بين الأجمل في جنوب شرق آسيا، وهدفنا إبقاؤها كذلك".

وسيتعين على المدخنين استخدام مناطق خاصة مجهزة لرمي أعقاب السجائر فيها، وفق سوباسورن.

ويواجه الأشخاص الذين سيضبطون وهم يدخنون احتمال السجن أو دفع غرامة قدرها 100 ألف بات (3018 دولاراً) وفق هيئة السياحة التايلاندية.