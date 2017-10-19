بلغت أكبر قيمة إجمالية للمخالفات المرورية، سجلت ضد سائق واحد في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، مليون درهم، نحو 275 ألف دولار، وفق ما أعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة الإمارة.

وذكر النعيمي أن القيمة الكبيرة ترتبت عن مجموعة مخالفات "تجاوز السرعات القانونية" المعتمدة على طرق عامة، ضبطها "الرادار"، من بين قوائم المخالفات المتنوعة، وفق ما نقلت صحيفة "غالف نيوز".

وأوضح قائد شرطة رأس الخيمة أن القيمة لإجمالية تشكل أكبر حصيلة مخالفات ضبطت وحررت على سائق واحد في طرق الإمارة خلال السنوات الماضية.

ومنحت شرطة الإمارة صاحب المخالفات تخفيضاً بنسبة وصلت إلى 50 في المئة، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم السعادة في الإمارات، وهو ما جاء في إطار مبادرات شرطة الإمارة وفعالياتها بالمناسبة.

وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن ثاني أكبر قيمة مخالفات مرورية إجمالية ارتكبها سائق واحد على طرق رأس الخيمة، خلال المراحل الماضية، بلغت 250 ألف درهم.