تنظر محكمة الجنايات في رأس الخيمة ،بدولة الإمارات ،قضية شاب متهم بالقتل العمد وتعاطي المخدرات ومقاومة رجال الأمن.

وفي التفاصيل، بادرت ربة منزل (تبلغ 62 عامًا)، في محاولة لثني جارها الشاب عن محاولته تهشيم إحدى المركبات المتوقفة أمام منزلها في أحد مناطق رأس الخيمة، وذلك بعد تعاطيه المخدرات، فما كان منه إلا أن صفعها بقوة على وجهها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وبحسب صحيفة “البيان”، سارع المتهم إلى منزله على الفور بعد صفعه جارته، وقاد مركبته مسرعًا نحو المركبة المتوقفة أمام منزل المجني عليها ،واصطدم بها ليتوجه بعدها إلى جارته المسنة ويتعمد دهسها، حيث تركها مضرجة بدمائها، ثم فرّ مسرعًا من موقع الحادث.

ونقلت المجني عليها للمستشفى، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة بسبب إصاباتها البليغة.

وفور وقوع الجريمة، اتجهت الشرطة إلى موقع المتهم بعد أن تمكنت من تحديده، حيث قام فور مشاهدتهم برفع سلاح أبيض تجاههم لتهديدهم ومحاولة الفرار، لكن الشرطة تمكنت من السيطرة عليه ،والقبض عليه وتسليمه للجهات المعنية، حيث تبين بعد إخضاعه لفحوص طبية أنه متعاطٍ للمخدرات.