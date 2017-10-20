رد داعية إسلامي على راق شرعي ظهر في إحدى المحطات الفضائية وهو يتحدث عبر الهاتف على الهواء مع شخص ما، حيث ادعى أن من يتحدث معه هو جني يهودي تلبس شخصاً.

وقال الداعية الشيخ باسم السبعي خلال لقاء له مع برنامج "معالي المواطن" على قناة "mbc"، إن وجود الجن حقيقة مثبتة في القرآن الكريم، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأيام خرج كثير من الأشخاص يستغلون طيبة الناس ليقدموا لهم الوهم.

وأكد السبعي أنه ليس من المنطق أو العقل ولا يكاد رجل صاحب عقل يصدق أن يأتي إنسان في قناة فضائية ليحدث جنياً عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل، مشدداً على أن العقل البشري الواعي لا يمكن أن يصدق هذا والله تعالى انتدبنا لنحكم عقولنا.

وختم كلامه بمقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله، التي قال فيها: "حدثوا العاقل بما يعقل، أتريدون أن يكذب الله ورسوله".