رصدت كاميرا طائرة هليكوبتر للشرطة الأسترالية مباراة للملاكمة في جوف الليل داخل الغابة بين متنافسين غير مألوفين وبصورة غير تقليدية، حيث تخلل العراك استخدام الأيدي والأرجل.

وأظهرت كاميرا الأشعة تحت الحمراء، التابعة لشرطة فيكتوريا الأسترالية، زوجين من الكنغر يتبادلان الركل والضرب بالأيدي.

ويعد حيوان الكنغر أشهر وأكبر الحيوانات الجرابية، ويتواجد بكثرة في أستراليا، التي تضم أكثر من 90 نوعا.

وتحدث المناوشات في القطيع بين الحين والآخر بسبب التنافس بين ذكرين للوصول إلى الإناث، ما يجعل الملاكمة حتمية بين الطرفين.