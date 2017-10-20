في ثوان قليلة، هبط لص من على الدراجة النارية، دخل مقهى في لندن، وفي وضح النهار اليوم الأربعاء، خطف جهاز كمبيوتر محمول " لابتوب"، وفر هاربا مع زميله قائد الدراجة.

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء، في مقهى " بريد أند بين" بمنطقة أرتشواي، شمالي لندن، حين كان بعض رواد المقهى يتناولون إفطارهم مع قهوة الصباح.

وكانت امرأة جالسة على منضدة بجوار النافذة، حين دخل اللص وهو يرتدي خوذة حماية الرأس، وتوجه ناحيتها مباشرة، ودون أي مقدمات، خطف جهاز الكمبيوتر، وخرج بسرعة فائقة، ثم ركب دراجة نارية بدون لوحات، كانت بانتظاره مع لص آخر خارج المقهى، وانطلق اللصان قبل أن يستطع أي شخص التحرك.

ونقلت الصحيفة عن المرأة صاحبة الكمبيوتر قولها: إعتادت عصابات الدراجات سرقة الجوالات والنقود في الشارع، لكن أن تجرؤ عصابة على اقتحام مقهى، فهذا مستوى أخطر من الجريمة.

وقالت الصحيفة: إنه في منطقة أرتشواي، يتم سرقة جوال من أحد المارة كل ساعة، لكن أحدا لم يجرؤ من قبل على اقتحام مكان مغلق.

وبثت الشرطة شريط الفيديو مطالبة كل من لديه معلومات عن اللصوص الاتصال بالشرطة.