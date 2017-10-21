من المعروف أن العديد من الأشخاص تربكهم الخدع البصرية، حيث إنها تحدث في ومضة عين، وفي الأغلب لا يلاحظها إلا القليل. وقد نشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني مقطعاً مميزاً لشابَين متهورين من فنزويلا تظهر فيه إبداعاتهما في تنفيذ أروع الخدع البصرية في بضع ثوانِ.

حيث يظهر كيفن لوستغارتن وأليخاندرو بينزاكين في الفيديو المجمع الذي مدته أربع دقائق وهما ينفذان عدداً من الخدع الجريئة والمثيرة التي تسبب الارتباك لأعين المشاهدين. ففي لقطة يلعب أحدهم التنس مع ظلّه في حين يقوم الآخر بتحويل لباس السباحة الذي يرتديه إلى جذع أصفر من جذوع السباحة.

وفي لقطة أخرى، يقوم أحدهم بخدعة تجميد فقاعات الصابون وتحويلها إلى كرة يقوم باللعب بها فوق الطاولة، كما يقوم الآخر بتغيير لون حذائه من اللون الأبيض إلى الأزرق في لحظات، وهكذا العديد من الخدع البصرية الأخرى التي قد تجعلك تقوم بإعادة مشاهدة الفيديو مراتٍ عدة في محاولة لمعرفة طريقة تنفيذ الخدعة. ومنذ أن نشر هذا الفيديو الرائع في صفحات الإنترنت شوهد تقريباً 600 ألف مرة، إضافة إلى أكثر من 4000 تفاعل.