حماية وسلامة الرئيس الأميركي تستدعي الكثير من الإجراءات المشددة، خاصة في المناسبات التي يتواجد فيها بأماكن عامة، إلا أن الأمور تصل أحياناً إلى تفاصيل يومية تبدو عادية تماماً، لكن الرئيس لا يمكنه فعلها خلال تواجده في المنصب، ورغم أنه لا يوجد قانون واضح حيالها، إلا أنها تعتبر مجرد قواعد وضعتها الاستخبارات السرية، لضمان سلامته، بحسب موقع "Ranker".

قيادة السيارة

لا يسمح للرؤساء الأميركيين بقيادة سياراتهم، على الأقل في الطرقات العامة، وكان جونسون هو آخر رئيس قاد سيارة على طريق سريع، لكن يمكنهم ممارسة هواياتهم في الأماكن الخاصة، جورج بوش مثلاً كان يحب قيادة شاحنة صغيرة في أحد ممتلكاته، وكذلك الرئيس ريغان الذي كان يقود سيارات جيب في مزرعته قرب سانتا بربرا.

ركوب سيارة مفتوحة

اغتيال الرئيس السابق جون كيندي كان نقطة تحول في تاريخ الأمن الرئاسي بأميركا، حيث كان يلوح للجماهير في دبلن من سيارة مفتوحة عندما تم استهدافه، ومنذ ذلك الوقت أصبح ممنوعاً على الرئيس أن يستقل سيارة مفتوحة.

استخدام آيفون

لم يستخدم أي رئيس أميركي هاتفاً ذكياً قبل أوباما، الذي اعترف أنه كان ممنوعاً من استخدام هاتف آيفون لأسباب أمنية، وقال إنه حارب ليتمكن من استخدام هاتف بلاك بيري خلال وجوده في السلطة.

التواجد وحيداً في أماكن عامة

قال أحد عناصر الخدمات السرية السابقين لقناة NBC إن وظيفته هي الأكثر تطفلاً، فالرئيس لا يستطيع أن يكون بمفرده خارج البيت الأبيض، حتى لو كان في مطبخ منزله فسيتواجد معه أربعة أشخاص لحمايته في المكان ذاته.

فتح النافذة في البيت الأبيض

لا يسمح بفتح نوافذ البيت الأبيض للتهوية، بحسب ما كشفت عنه ميشيل أوباما عام 2015، وحتى الرئيس نفسه ممنوع من ذلك.

الهدايا الثمينة

توجد قواعد صارمة تمنع الرئيس من قبول الهدايا الثمينة من زعماء العالم وكبار الشخصيات، وينص القانون على أن أية هدية تتجاوز قيمتها 375 دولارا يجب أن يتم تسليمها للمحفوظات الوطنية.

تناول الطعام في الأماكن العامة

في حال أراد الرئيس تناول الطعام في أي مكان خارج البيت الأبيض، فيجب أن يسبقه ذواق لتجريبه أولاً.

التحرك بدون "كرة القدم"

"كرة القدم" هو اللقب الذي يطلق على الحقيبة التي يحملها عناصر الخدمة السرية أينما سافر الرئيس، ورغم أنه ليس معروفاً ما تحويه، لكنها تؤمن التعريف بشخصية الرئيس، والتواصل مع مركز القيادة العسكرية في حالات الطوارئ، وتوفر قائمة من الخيارات في حال نشب نزاع نووي، ويحتفظ الرئيس بشيفرة لتفعيل "كرة القدم"، ويقوم مرافقوه بحملها طوال الوقت ويتواجدون على مقربة من الرئيس أينما ذهب.