أثارت حلقة دخانية سوداء غريبة رعب السكان في مدينة كراسنويارسك بعد أن ظهرت بشكل مفاجىء في السماء دون أن يجد أحداً تفسيراً لها.

وتمكن أحد السائقين من تصوير الحلقة الدخانية الغريبة، وهي تحلق فوق سماء المدينة، وأثارت حيرة العلماء، والمهتمين بالظواهر الغريبة. ويمكن سماع صوت امرأة شابة في خلفية الفيديو وهي تقول "إنها غيمة سوداء، حلقة سوداء تحلق هناك في السماء!".

وأضاف الرجل الذي كان برفقتها "إن حجم هذه الحلقة يزداد شيئاً فشئياً" فردت عليه بالقول "إنه أمر مرعب!".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الحلقات، حيث تم الإبلاغ عن العديد منها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وصربيا والمملكة المتحدة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولم يتمكن أحد حتى الآن من تفسير هذه الظاهرة الغريبة، لكن البعض وضعوا فرضيات تتعلق بظواهر مترولوجية أو وجود مداخن قريبة تتسبب بظهور حلقات الدخان، في حين قال آخرون إنها ربما تكون ناجمة عن عروض للألعاب النارية.