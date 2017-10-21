في حادثة غريبة من نوعها، اكتشف مجموعة من القرويين في إحدى المناطق بشمال الصين هيكلاً عظمياً ضخماً لما يعتقد بأنه تنين ميت.

يعتقد سكان بلدة زانغياكو الواقعة في إقليم هيبي الصيني، بأنهم عثروا على دليل يثبت بأن التنين مخلوقاً غير خرافي، وأنه موجود بالفعل، بعدما اكتشفوا هيكلاً عظمياً لمخلوق ميت في أحد الحقول.

وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد القرويين بهاتفه النقال، مجموعة من الرجال وهم يحيطون بالهيكل العظمي الذي يحتوي على جمجمة كبيرة، وساقين صغيرتين.

وبعد نشر اللقطات المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، انقسم المتابعين بين مصدق لما ورد في الفيديو، ومشكك بمصداقيته حيث قال البعض بأن الهيكل العظمي وضع في المكان بهدف تصوير فيلم ما.

من جهتها تنوي السلطات المحلية في البلدة استقصاء الأمر، والإدلاء بتصريح حول حقيقة الهيكل العظمي في وقت قريب.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً هائلاً على الإنترنت، وحظي بعدد مشاهدات كبير بلغ 10 ملايين مشاهدة منذ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.