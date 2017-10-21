يتطلب الحصول على تأشيرة سفر إلى معظم بلدان العالم العديد من الإجراءات المعقدة، إذ تستغرق وقتًا طويلًا، مع وجود احتمالية الفشل في الحصول عليها، وهذا أول ما يفكر به أي شخص يخطط للسفر، إلا أن بلدانًا عدة سهلت العملية مؤخراً.



إليك قائمة بأكثر 5 بلدان تبسط منح تأشيرة دخول إليها:

أذربيجان



لم يكن الحصول على تأشيرة سفر لزيارة أذربيجان أمراً سهلًا، ويتطلب معاملات طويلة ومضنية من دون ضمان النجاح حتى وقت قريب، وكان هذا البلد مدرجًا على قائمة البلدان ذات التأشيرات صعبة المتناول، إلى أن شرعت السلطات التأشيرة الإلكترونية، وبسطت عملية الحصول عليها، فصار كل شيء يجرى على الإنترنت، وتصدر التأشيرة بعد 2-4 أيام فقط برسوم أقل بكثير من أي وقت مضى، تقارب 20 دولاراً فقط.

كمبوديا



انضمت كمبوديا مؤخراً إلى قائمة دول العالم المتطور التي تمنح تأشيرة دخول إلكترونية، مما يجعل العملية أبسط وأسرع، إذ لا يأخذ الأمر أكثر من 2-3 أيام، وترسل التأشيرة بمجرد إصدارها، كما يمكنك الحصول عليها عند الوصول إلى معظم المعابر الحدودية الرئيسية بين كمبوديا وفيتنام، لاوس، وتايلند.



سريلانكا



لم يكن الحصول على تأشيرة دخول إلى سريلانكا أمراً سهلًا مهما كانت الغاية من زيارتك لها، إلى أن شرعت السلطات التأشيرة الإلكترونية، وصار عليك ببساطة ملء نموذج على الإنترنت، وضغط زر "إنتر"، لتحصل على التأشيرة بغضون 24 ساعة، من دون أية متاعب أو مقابلات.



طاجكستان



دخلت طاجكستان قائمة الدول التي تمنح تأشيرة سفر إلكترونية العام الماضي، كل ما عليك فعله هو زيارة سفارتها في بلدك، لمنحك تأشيرة خلال 1-3 أيام، تطبعها وتصبح الإجراءات غاية في السهولة بعد ذلك، كما ينبغي أن يكون.



فيتنام



لا يحتاج المسافرون البريطانيون الذين يسافرون إلى فيتنام لمدة تقل عن 15 يوما إلى تأشيرة دخول على الإطلاق، في حين يستطيع المسافر الذي سيزور هذا البلد لمدة تصل إلى 30 يومًا، الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية، ولا تستغرق هذه العملية أكثر من 1-2 يومًا فقط، وتجرى برمتها على الإنترنت.