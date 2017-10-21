تلعب الإضاءة المناسبة دور هام في إبراز جمالية الديكور في المنزل، بالإضافة إلى أنها توفر الراحة للعينين، وتمتلك الإضاءة في غرف النوم أهمية خاصة لما يجب أن توفره من أجواء رومنسية تعطي شعور بالحب والدفء العاطفي.

ومن الضروري أن يتم اختيار الإضاءة في غرف النوم على أسس صحيحة، لذلك أورد موقع هوز، أهم المعايير التي يجب مراعاتها لتحقيق الهدف المرجو منها:

1- حجم الغرفة



قبل كل شيء يجب مراعاة حجم الغرفة قبل اختيار المصابيح التي سيتم تركيبها، فكلما كان حجم الغرفة أكبر احتاجت إلى عدد أكثر وأحجام أكبر من المصابيح، كما يجب مراعاة أن تغطي هذا المصابيح كافة زوايا الغرفة بشكل متساوي دون أن تظهر أماكن معتمة فيها.

2- ديكور الغرفة



يجب أن تتناسب المصابيح والألوان التي تشعها مع المفهوم العام المستخدم لديكور الغرفة، بحيث تحقق انسجام كامل معها دون أن تبدو مجرد مصادر للضوء لا تحمل أية ناحية جمالية.

3- الإضاءة على عدة مستويات



لا يجب أن تقتصر إنارة الغرفة على مصابيح علوية تشع الضوء في كامل أنحاء الغرفة، بل يمكن تدعيمها بعدة مستويات للإنارة على ارتفاعات مختلفة تحقق التوازن المطلوب للضوء في الغرفة.

4- تصاميم مبتكرة حول الأسرّة



تنوعت في الآونة الأخيرة تصاميم مصابيح الإنارة التي يمكن استخدامها في غرفة النوم، ويفضل الابتعاد عن النمط التقليدي للمصابيح التي توضع على الطاولة لإنارة السرير بالعديد من التصاميم المبتكرة الأخرى، كاستخدام مصابيح صغيرة موزعة خلف السرير، أو تشكيلة مصابيح على شكل شموع تتدلى من السقف.

5- خيارات الإنارة المتعددة



من الضروري توفير خيارات متعددة للإنارة القوية والمتوسطة والخافتة في غرف النوم يستخدم كل منها بحسب الوقت والحالة النفسية لمستخدمها.

6- دمج المصابيح مع ديكور الغرفة



يمكن أن يتم دمج المصابيح داخل قطع الأثاث أو ديكورات الجدران والسقف لتبدو جزءاً منه وتعطي شعور أكثر بالراحة عند النظر إليها، بدل استخدام مصابيح مستقلة قائمة بحد ذاتها.

7- لون الإضاءة



من المعروف أن بعض الألوان تعطي شعوراً بالراحة والسكينة في حين تزيد ألوان أخرى من التوتر، لذلك يجب اختيار ألوان المصابيح التي تساعد على الاسترخاء مثل اللون الأبيض عند الرغبة في الراحة، أو الألوان الأكثر دفئاً للأجواء الشاعرية والرومنسية.