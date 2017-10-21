يوم في مطاردة السناجب في الحديقة يمكن أن يكون أمراً مرهقاً على كلب، وهذا هو السبب وراء تلقي أحد الكلاب من سلالة "شيبا إينو" حماماً طويلًا وسط الفقاعات ليشعر بالراحة والهدوء.



ويظهر الكلب "شيكو" من هونغ كونغ في الفيديو الذي نشره موقع "الدايلي ميل" البريطاني، وهو يجلس في حوض الاستحمام وسط الشموع المضاءة.

ويُمكن رؤية الكلب مسترخياً بين فقاعات الصابون، وعيناه بالكاد مفتوحتان، وحول رأسه منشفة أرجوانية.



وقد صورت شريط الفيديو أوليسيا كوزميشوفا مالكة الكلب البالغة من العمر من 33 عاماً وتعيش في هونغ كونغ الصينية.

وتقول أوليسيا إنها كانت قد أخذت شيكو في نزهة طويلة في وقت سابق بالحديقة من هذا اليوم كجزء من الروتين اليومي له.



وأضافت "أنه عادة ما يحب الاسترخاء وقضاء الوقت معي حتى إنه يصبح متحمساً للغاية بمجرد أن أجهز له حمام الفقاعات الذي يحبه".

وتواصل: "لقد بدا سعيداً ومسترخياً للغاية، ولم يتحرك مدة طويلة".