سنضع هنا بعض الملاحظات الأساسيَّة، والشروط اللازمة حتّى تدرس في أي جامعة تريدها في ألمانيا، وتحصل على قبول جامعي، وتُقبَل في أوّل فصل. النص تقني ويهمّ من يريد الدراسة الجامعيّة في ألمانيا.

أوَّلاً، اللغة. شهادات اللغة المعترف فيها من أجل البدء في نظام الباشلور، هي الشهادات التالية: Test Daf و DSH و C1 Telc Hochschule (الشهادة الأخيرة أضيفت، مؤخّراً، في نهاية عام 2016).

بالنسبة للـ Test Daf، يجب ألا يقل مجموع العلامات عن 16 علامة موزّعة على التساوي في الأقسام الأربعة الرئيسية التي يتألف منها الامتحان.

الامتحان يتألف من أربعة أقسام، قسم القراءة، وقسم الكتابة، والقسم الشفوي، وقسم السماع. يجب أن تحصل في كل قسم علامة 4 من 5 على الأقل حتّى تدخل. إذا حصلت في 3 أقسام على 5 علامات، وفي قسم على 3 علامات لن تقبل. فحص الـ"تيست داف" مركزي في كل العالم، والأسئلة نفسها في كل العالم في نفس التوقيت.

من يكره القواعد الألمانيَّة وضعيف فيها، فحص الـ"تيست داف" مناسب له، لأنه لا قواعد فيه. ويفضل عمل دورة تحضيرية للفحص، لأن الدخول إليه بدون دورة تحضيرية، يجعله صعب الاجتياز بسبب التقنيات الصعبة الموجودة فيه، والتي تحتاج إلى تدريب مسبق.

بالنسبة للـ DSH، لكل جامعة فحص الـ DSH الخاص فيها، وهو فحص لامركزي يختلف من جامعة لأخرى ومن فصل إلى آخر في نفس الجامعة، حسب عدد المقاعد المخصصة للأجانب في كل جامعة.

لنيل المقعد يجب أن تحصل على 67 في المائة من المجموع والمسمّى بـ DSH 2. بعض الجامعات (مثل جامعة برلين الحرّة FU) تقبلك إذا اجتزت فحص DSH بعلامة منخفضة أو ما يسمّى بـ DSH 1، شرط أن تعيد كتابة الفحص بعد نهاية أوّل فصل وتجتاز 67 في المائة من الأسئلة. من يحب القواعد والعمل الكتابي، فحص DSH ممتاز له، إذ يوجد فيه قسم خاص بالقواعد. ويفضل عمل دورة تحضيرية له أيضاً.

بالنسبة C1 Telc Hochschule فهو فحص جديد، والندرة يقدّمونه، كما أنه لا توجد كتب خاصة به للتحضير والدراسة، ولا توجد أي مدرسة تقوم بعمل دورات تحضيرية لهذا الفحص، يفضّل تجنبّه.

من يريد أن يدرس "الباشلور"، يرجى عدم إضاعة الوقت في البحث عن برامج بالإنكليزية، أكثر من 95 بالمئة من برامج الباشلور في ألمانيا هي بالألمانية، وخصوصاً أقسام الآداب والعلوم الإنسانية.لا تضيع وقتك وتعلم الألمانية.

يتألف الباشلور من 6 فصول على مدار 3 سنوات، عليك أن تجمِّع فيه 180 نقطة، حتّى تدخل الماستر. النقاط تستطيع أن تجمع 120 منها من اختصاص معيّن أساسي Haupt Fach، و60 نقطة من اختصاص ثانوي فرعي يسمى Neben Fach.

ثانياً، الأوراق والتقديم. الأوراق اللازمة يجب أن تكون مُترجمة ومُصدقّة من وزارة الخارجية للدولة التي قدم إليها الطالب، ومصدّقة من أي بلدية في أي مكان في ألمانيا، البلدية تسمى Rathhaus. تصديق الأوراق من البلديّة مكلف، هنالك كنائس تقوم بتصديق الأوراق بشكل مجاني.

تستطيع أن تبحث في المنطقة التي أنتَ مقيم فيها بالبحث عن الكنيسة التي تقوم بالأمر عن طريق غوغل، ضع مصطلح beglaubigung kopie وضع اسم المنطقة التي تقيم فيها.

الأوراق اللازمة للباشلور، هي إقامتك في ألمانيا وشهادة الثاني الثانوي العلمي أو البكلوريا (السوريون والتونسيّون لا يحتاجون إلى تعديل شهادة البلكوريا في ألمانيا) وطبعاً شهادة اللغة.

أفضل أن تتم عمليّة التقديم عن طريق Uni Assist، وهي مؤسسة ممتازة لها تواصل مع كل جامعات ألمانيا تقريباً. إذا كنت ستقدم لأكثر من جامعة، فليس من العملي أن تتواصل مع كل جامعة على حدة، هذا مرهق وغير آمن. أنشئ حساباً في "الأوني أسيست"، وهو موقع لغته سهلة.

وسيطلب منك الأوراق الزائدة اللازمة لكل جامعة. تكلفة الطلب لأول مرّة هو 75 يورو، ولأي طلب بعدها هو 15 يورو. عن طريق "الأوني أسيست" تستطيع أن تقدم لأي جامعة تريدها، وأنتَ جالس في بيتك.

إذا دخلت إلى الجامعة، وستدخل إذا لبّيت الشروط، تستطيع أن تحصل على قرض الـ "بافوك"، الذي يسمح للسوريين بأخذ مبلغ مالي يتراوح بين 600 حتى 700 يورو بالشهر.