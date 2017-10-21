بعد بلوغهم سن الشيخوخة، يرضى الكثير من الأشخاص بحياة خالية من الإثارة والحيوية، غير أن هذه المرأة الثمانينية أبت أن تستسلم للشيخوخة، ومارست نشاطات خطرة وكأنها في ريعان الشباب.

تمضي تريش واغستاف (85 عاماً) من منطقة أوكسون الاسكتلندية جل وقتها في ممارسة الكثير من النشاطات التي تتطلب الجرأة والشجاعة، كالقفز المظلي، والإبحار، والسباحة مع أسماك القرش، والطيران الشراعي، والمشي السريع.



وقد تمكنت السيدة واغستاف من جمع تبرعات بلغت 200000 دولار أمريكي على مدى عقد من الزمان لصالح الأعمال الخيرية.

وقالت واغستاف بعد عملية أجريت لها في عام 2002 لاستبدال أحد وركيها: “اعتقد أفراد عائلتي وأصدقائي، بأني لن أتمكن من الحركة ثانية. إلا أنني استعدت عافيتي واستأنفت نشاطاتي ثانية”

وأضافت: “بدأت بممارسة النشاطات الخطرة بعد عام من وفاة زوجي، وأحببت الأمر كثيراً وأنا أقوم بذلك حتى الآن”.

من الجدير بالذكر، أن بيتر زوج السيدة واغساف كان ضابطاً في فرقة الحرس الاسكتلنديين، وتواجد هو وزوجته وأطفاله في أماكن خطرة إبان الحرب بين اليونان وتركيا في قبرص.

وحثت السيدة واغساف جميع المتقاعدين على عيش حياتهم بشكل حيوي، وممارسة النشاطات المثيرة، وعدم الاستسلام بسبب تقدمهم في السن، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.