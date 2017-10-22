نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو "صادم" لأب جلب جثة رضيعته، التي قتلها قبل 12 عاما، إلى مركز للشرطة في تايوان.



ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن الأب قتل طفلته حين كانت رضيعة وعمرها لا يتعدى شهرا، واحتفظ بجثتها لمدة 12 سنة، قبل أن يقرر تسليم نفسه للشرطة وتقديم الجثة.



وقال ضباط في مقاطعة سانمين في جنوب غرب مدينة كاوشيونغن إنهم تفاجؤوا عندما دخل الأب لين (43 عاما) إلى مركز الشرطة.



وذكر لين، الذي ظهر في الفيديو وهو يحمل حقيبة سوداء تحتوي على الجثة خلال دخوله إلى مركز الشرطة، أنه قتل طفلته عام 2005 دون أن يتعمد ذلك.



وأضاف أن الرضيعة لم تتوقف عن البكاء حين كان يحاول إطعامها، الأمر الذي أدى إلى إخراجه عن طوره فأقدم على قتلها، دون أن يشير إلى آلية تنفيذ الجريمة.



وأشار الأب القاتل إلى أنه أصيب بالذعر عقب ارتاكاب الجريمة، ولم يخبر زوجته بالحقيقة، بل ادعى أن والدته انتزعت منه الطفلة واصطحبتها إلى مكان مجهول لكي تربيها بنفسها.



ورزق الزوجان عقب الجريمة بسنتين طفلة أخرى، وفق الرجل الذي قال إنه بات يتنقل مع عائلته من منطقة إلى منطقة مصطحبا الحقيبة التي تحتوي جثة الرضيعة.



وقال مسؤول الشرطة في منطقة سانيم إن الجريمة غامضة واعترافات الأب تشير إلى جملة من الالتباسات، مؤكدا بدء تحقيق قبل إحالته على المحكمة.