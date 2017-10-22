أعلنت شرطة مدينة الرياض، الجمعة، القبض على حدث - سعودي الجنسية - ظهر في مقطع #فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بالاعتداء على أحد الوافدين، في مدينة #الرياض، وسرقته ومن ثم الفرار على متن مركبة برفقة آخرين إلى جهة غير معلومة.



وفيما صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول وبالنظر إلى أهمية الحادثة وجرأة الجناة على الأموال والأنفس المعصومة فقد قامت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بتشكيل فريق عمل على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، ووضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة.



ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد تمكن فريق العمل في وقت قياسي من ضبط المتهم الذي ظهر في المقطع (حدث سعودي الجنسية) جرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية، وبعرضه على المجني عليه استطاع التعرف عليه في الحال، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه ومشاركته لآخرين في واقعات سرقة أخرى (يجري العمل على القبض عليهما)، وتم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.