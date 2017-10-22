نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعا "غريبا" و"مثيرا" في نفس الوقت، يبين "سيارة شبح" ظهرت فجأة وتسببت في حادثة سير، وتساءل كل من رأى الفيديو "من أين أتت هذه السيارة"؟



ويظهر الفيديو، الذي جرى التقاطه في سنغافورة، عددا من السيارات في ملتقى للطرق.



فلما حاول أحد السائقين المرور ظهرت سيارة بشكل "مفاجئ" لتصطدم بواحدة أخرى، مما أثار حالة من الاستغراب، إذ لم تكن تلك السيارة بادية على الإطلاق في المشهد.



والمثير في الفيديو هو أن السيارة "الشبح" لم تظهر إلا عند وقوع الحادثة، وغير معروف إلى حدود الساعة من أين كانت قادمة.