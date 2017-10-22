ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعبارة "وللحمير حظوظ" وذلك بعد انتشار خبر سفر حمار ضعيف كان يسوق عربة خشبية لنقل السياح في منطقة سقارة السياحية في مصر.



وفي تفاصيل القصة، فقد صدر قرار الموافقة على سفر الحمار بعدما شاهده سائحان سويسريان وهو يتعرّض للضرب القوي من قبل صاحبه، عندها تدخلا لإنقاذه ودفعا مبلاغاً مالياً مقابل نقله لتلقي العلاج في سويسرا.



وقد انتشرت صورة الحمار الهزيل على مواقع التواصل الاجتماعي ولقبه المستخدمون بـ"الحمار المحظوظ"، كما انتشرت بعض الأخبار التي تفيد بأن السائحان استعانا بمكتب استشارات قانونية بهدف رفع دعوى قضائية ضد مالك الحمار السابق بتهمة تعذيبه.