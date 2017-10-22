أثارت صور انتشرت للمثل العالمي المخضرم "جاك نيكلسون" خلال حضوره إحدى مباريات كرة السلة في لوس أنجلوس، استياء محبيه.

فالممثل الموهوب الذي جسد أكثر الأدوار تعقيداً وتركيباً في السينما على مدى عقود بدا جالساً على المدرج إلى جانب ابنه الوسيم راي، مسترخياً، وغير آبه "بكرشه المتدلي" والظاهر من تحت قميصه الأزرق.

وبدا على نيكلسون الذي سيبلع الـ 80 في إبريل المقبل، بعد تاريخ حافل (امتد لما يقارب الـ 60 سنة) في السينما، زيادة واضحة في الوزن، إلا أن الممثل والمنتج والمخرج يبدو لم يأبه لذلك، وراح يأكل بشهية قطعة الكعك المحلى "الدونات"، مستمتعاً بالأكل والمباراة على السواء، وغير مكترث لعدسات المصورين التي تربصت له.

وعلى الرغم من استمتاع نيكلسون في العديد من اللحظات مع ابنه حيث بديا يتبادلان أطراف الحديث والنكات، إلا أن نتيجة المباراة بين فريق الليكرز الذي يشجعه نيكلسون ولوس أنجلوس كليبرز، أتت مخيبة لآمال الرجل الثمانيني الحائز على العديد من الجوائز العالمية في مجال التمثيل منها الأوسكار لأفضل ممثل، إذ خسر فريقه أمام غريمه!

فقد أبقى لوس أنجلوس كليبرز سطوته على ليكرز وألحق به خسارة قاسية 108-92 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام 19 ألف متفرج على ملعب ستايبلز سنتر ارينا. ويعتبر هذا الفوز التاسع عشر لكليبرز في آخر 21 مباراة على ليكرز منذ موسم 2012-2013 .