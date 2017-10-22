رصد فيديو، صباح السبت، اندلاع حريق ضخم في سفينة نفط تسبب بانفجار على متنها، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد قبالة ساحل ولاية تكساس الأميركية على خليج المكسيك.



ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد آخر بعد اشتعال النيران في السفينة التي كانت تحمل نحو 133 ألف برميل من النفط الخام عندما حدث الانفجار في الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال ريك آدامز منسق إدارة الطوارئ بمدينة بورت أرانساس إن الشخص القتيل لم تحدد هويته بعد.

وأضاف أن ستة من أفراد الطاقم البالغ عددهم ثمانية تم إنقاذهم دون أي إصابات خطيرة.