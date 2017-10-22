عرضت "جوجل" ما يقرب من ألف دولار مكافأة لمن ينجح في اختراق تطبيقاتها على متجر "بلاي ستور" أو يُسهم في إصلاحه.

وتسعى العديد من الشركات التكنولوجية لإغراء المبرمجين وقراصنة الإنترنت من أجل اكتشاف أي عيوب أو خلل أو ثغرات أمنية في برمجياتها، كما تستهدف تلك الشركات أيضا حماية أنظمتها.

تأتي هذه الخطوة من "جوجل" بعد أيام من إطلاق جواليها الجديدين "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل" اللذين يعملان بنظام "أندرويد".

وتعرضت "جوجل" لانتقادات شديدة بسبب ما أشيع عن ضعف إجراءات الحماية الإلكترونية وتأمين برمجياتها وأنظمتها ضد تهديدات القراصنة والاختراق عبر "بلاي ستور".