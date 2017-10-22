في دراسة حديثة بشأن مشكلات العين، اكتشف مجموعة من الباحثين أن أسباب عُسر القراءة أو ما يعرف بمرض “الدسلكسيا” تعود إلى وجود خلل استثنائي في خلايا عين المريض؛ ما يسبب قراءة حروف الكلمات بشكل عكسي، أي من الخلف إلى الأمام.

ووفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يعود سبب عُسر القراءة بشكل رئيس إلى المخ، ولكن في تطور علمي كبير، نجح العلماء في التوصل إلى أن هذا المرض يحدث بسبب وجود خلايا منتظمة بشكل دائري داخل شبكية العين.

وبالنسبة للأشخاص غير المصابين، تكون الخلايا منتظمة بشكل دائري في العين، التي لها قدرة أكبر على القراءة، وتنتظم الخلايا داخل العين صاحبة القدرة الأقل على القراءة بشكل بيضاوي؛ ما يتسبب في تكوين صورة أقل جودة داخل العين، إذ يتم توزيع الرؤية على الجزء الأيمن والأيسر بالمخ.

يذكر أنه عند الأشخاص غير المصابين بعُسر القراءة يتم إعطاء الأفضلية للعين صاحبة القدرة الأكبر على الرؤية؛ ليكون لها الدور الأكبر في تحديد الصورة التي تظهر أمام العين، ويكون للعين الأخرى دور أقل أهمية، وهنا تكمن الطريقة المعقدة التي يتم تكوين بها الرؤية الصحيحة للعين عند الشخص السليم.

وعند الشخص المصاب بعُسر القراءة، يختلف الأمر كلياً؛ لأن الخلايا الموجودة بكلتا العينين تأخذ الشكل الدائري؛ ما لا يجعل هناك أفضلية عند توزيع الصورة على النصف الأيمن والأيسر من المخ، ويسبب ذلك حدوث ارتباك في المخ، والشبكية عند تكوين الصور النهائية لبعض الحروف المتشابهة.

ويعود السبب الرئيس في هذا المرض إلى عدم وجود عين تكوّن صورة أفضل من الأخرى، وتساوي جودة العينين في تكوين الصور؛ ما يُحدِث تشويشًا في تكوين الرؤية النهائية للعين، وبالتالي صعوبة قراءة الحروف.