كشف أحد أقرباء العريس الظاهر في مقطع الفيديو المتداول لتوزيع آيفون على المدعوين عن عدم صحة الموضوع .

وبحسب "عين اليوم" قال : ” كل ما تردد عن توزيع أجهزة من طراز آيفون 8 على المدعوين عار من الصحة"، مبينا أن المناسبة لم تكن حفلة زواج وإنما عقد قران أقيم في قاعة السمو بمحافظة جدة، وتم خلالها توزيع هدايا على الحضور.

لافتا إلى أن الهدايا التي تم توزيعها بواسطة عاملين بالقاعة كانت عبارة عن ما يعرف بـ"علب الملكة" وهي هدايا عن حلوى مغلفة بأغلفة شبيهه بغلاف جهاز الآيفون الجديد، مستغربا من إطلاق البعض للإشاعات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا يكتمل حفل عقد قران في جدة إلا بتوزيع تلك الهدايا الصغيرة كتقليد متوارث ومظهر من مظاهر الاحتفاء بالضيوف وتقديرا لمشاركتهم لهم في أسعد لحظات العمر.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، مقطع فيديو لأشخاص يحملون عدد كبير من الجوالات داخل قاعة أفراح، قيل أنه تم توزيعها على الضيوف في العرس.

وعلق الفنان فايز المالكي على المقطع المتداول ساخراً عبر حسابه بموقع "تويتر" بقوله: "يوزعون على الضيوف جوالات. وحنا بزواجاتنا نحتري متى يمرون علينا بالمعمول نبي نذوقه قبل يقضى".