احتجزت الشرطة الأوكرانية الفتاة التي تسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث مروع في مدينة خاركيف الأوكرانية، وتبين أنها ابنة مليونير أوكراني.



وستبقى أليونا زايتسيفا البالغة من العمر 20 عاما قيد الاحتجاز لمدة شهرين، لمنعها من تهورها الذي عرفت به في شوارع أوكرانيا، قبل أن تخضع للإجراءات القضائية الأخرى.



ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورة لزايتسيفا وهي تنفجر في البكاء قيد الاحتجاز، على الرغم من محاولات والدها صاحب الملايين إخراجها مقابل تعويض أسر ضحايا الحادث.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات الأوكرانية فيديو للحادث المروع الذي ارتكبته زايتسيفا عندما كانت تتسابق مع أحدهم وقطعت إشارة حمراء قبل أن تجتاح مجموعة من المشاة وتقتل 5 منهم وتصيب 6 آخرين وتحول المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب.



ووفق ما تداولته وسائل الإعلام، فإن المتسببة في الحادث كانت تقود السيارة في حالة “غير عادية” وهي معروفة بانتهاكها لقوانين السير. وفور وقوع الحادث فتحت الشرطة تحقيقا فيه، واستبعدت تماما أن يكون متعلقا بالإرهاب.