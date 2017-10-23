حزن كبير خيم على المصريين بعد الهجوم الذي وقع بمنطقة الواحات في الجيزة، يوم الجمعة، وأسفر عن وقوع 16 قتيلا من الشرطة المصرية، بعدما وقعت قوات الأمن في كمين نصبه المسلحون.

إلا أن فريق عمل فيلم "الخلية" الذي قام ببطولته أحمد عز، وتولى إخراجه طارق العريان، كان له نصيب خاص من الحزن بعدما علموا بوفاة النقيب عمر صلاح في الهجوم الإرهابي.



وروى طارق العريان كواليسه مع الراحل الذي كان مسؤولا عن تدريب الممثلين في فيلم "الخلية"، خاصة أن العمل كان يتناول قصة ضباط العمليات الخاصة ومواجهتهم للخلايا الإرهابية.



وأكد صناع الفيلم من قبل أن هناك تدريبا لأشهر خضعوا له من أجل إجادة تلك المواقف الخاصة بالاشتباكات، وكذلك كيفية استعمال الأسلحة والذخيرة في مشاهد الحركة.



وعبر حسابه على "انستغرام"، أكد المخرج طارق العريان، أن الراحل كان إلى جوارهم منذ أشهر هو ورفاقه الأبطال، حيث عمل معهم في الفيلم الذي يجسد رحلة إخوانه ورفاقه الذين يدفعون أرواحهم من أجل الوطن.

وأوضح العريان أنه لا يجد الكلام المناسب كي يرثيه، إلا أن كلمات عمر صلاح الأخيرة مازالت تتردد في أذنه دون انقطاع، حيث قال له "احنا بنطلع المأمورية وممكن جدا منرجعش"، مشيراً إلى كون الخبر سبب له حزنا كبيرا، وتمنى أن يتقبله الله من الشهداء.

ويبدو أن الراحل كان يمتلك صداقات قوية بالوسط الفني، حيث كان صديقا للمطرب رامي جمال الذي لم يجد الكلمات من أجل نعيه، وعبر من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن صدمته وحزنه على رحيل أقرب صديق له، ونشر مجموعة صور لهما معا.