هوس السيلفي يدفع البعض إلى الهلاك والمخاطرة بحياتهم، لأجل صورة غالية تنضم لألبوم الصور على إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الرغبة الهوسية دفعت الكثير من عشاق الشهرة إلى أبعد الحدود، بما في ذلك تعريض أنفسهم للخطر من أجل الحصول على السيلفي الأفضل.

فقد تسلق الثنائي المغامر أنجيلا نيكولاو وصديقها إيفان بيركوس أعلى رافعة في هونغ كونغ بعصا السيلفي، للحصول على صورة من ارتفاع شاهق.

وحمل المغامران عصا السيلفي وحقيبة الظهر وتسلقا أعلى رافعة في هونغ كونغ، لالتقاط الصورة على ارتفاع مئات الأقدام.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، حققت الفنانة الروسية أنجيلا البالغة 24 عامًا حوالي 500 ألف متابع على تويتر، بفضل شغفها بالتقاط السيلفي الخطير على ارتفاعات شاهقة.

ونشرت أنجيلا آخر صورها الخطيرة مع إيفان على قناتها باليوتيوب، التي جذبت عشرات آلاف المشاهدات.

وتحدثت المغامرة عن شغفها بالارتفاعات قائلة: “أحيانًا أتسلق المباني بدون كاميرا لرؤية شروق أو غروب الشمس”.