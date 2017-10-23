حاول مشاركون في مسيرة لليهود المتشددين في القدس احتجاجا على التجنيد الإلزامي، الاعتداء لفظا وفعلا على مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن ردة فعلها لم تكن متوقعة.

وحسب لقطات فيديو نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجندية ناعومي غولان دافعت عن نفسها كما ينبغي في وجه عدد كبير من المشاركين في مظاهرة، احتجاجا على اعتقال طالبين متدينين رفضا أداء الخدمة العسكرية.

واستخدمت الجندية خبرتها في رياضة الكاراتيه، وطالت بذراعيها وساقيها عددا كبيرا من المحتجين الذين الذين قطعوا الطريق في وجه السيارات.

ويظهر الفيديو بعض الشباب يسبون الجندية ويبصقون عليها ويصفونها بالعاهرة، لكنها ردت عليهم بلغة الكاراتيه.

والتجنيد إلزامي على الإسرائيليين عند بلوغهم 18 عاما، بحيث يخدم الرجال لعامين و8 أشهر والنساء لعامين، لكن المتدينين المتشددين مستثنون من هذا لضمان استمرار دراسة الديانة اليهودية.