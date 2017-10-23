قدم مغني البوب الكوري الجنوبي، شوي سيون، العضو في فرقة " سوبر جونيور" الشبابية الشهيرة، اعتذارا السبت، اعتُبر متأخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وفاة امرأة هاجمها كلب العائلة.

وتوفيت المرأة المدعوة كيم، والبالغة من العمر 53 عاما، والتي كانت تدير مطعما معروفا في سيول في 3 أكتوبر/تشرين الأول، من جراء تسمم في الدم بعد بضعة أيام من حادثة عضها من قبل كلب عائلة شوي، وهو من نوع بولدوغ فرنسي.

وهاجم الكلب، كيم، وهي جارة العائلة، عندما كان يتجول من دون رسن، مع والد الفنان.

وكتب المغني عبر حسابه على " إنستغرام": "أتقدم بالاعتذار من العائلة المفجوعة، وأوجه لهم أحر التعازي".

وأضاف الفنان البالغ من العمر 31 عاما: "بصفتي فردا من العائلة المالكة للكلب، أشعر بمسؤولية كبيرة".

لكن رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي اعتبروا أن هذه الخطوة أتت متأخرة، ووجهوا له سيلا من الانتقادات وضعت مصداقيته على المحك.

وفي ظل الجدل المتعاظم، أزال المغني الصور التي تظهره مع كلبه على حسابه في "إنستغرام".