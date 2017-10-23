أظهرت لقطات تم توثيقها بالفيديو، مغامرًا وهو يتسلق الجبال دون أن يرتدي معدات للسلامة إطلاقًا، ودون أن يشعر بالتوتر، الذي ينتاب نظراءه من المغامرين في هذه الوضعيات.

المتسلق المتهور، بدا وهو يسير عرضًا على طول حافة ضيقة جدًا على بعد مئات الأقدام من الهاوية في جنوب آيسلندا.

ويبلغ طول الفيديو بضع ثوان فقط، ولكنه طويل بما يكفي ليجعلك تشعر بالصدمة، حيث ظهرت الصدمة على موقع يوتيوب، مع مستخدم واحد يدعى “إلوكنتينينيا” واصفًا إياه بأنه “السائر على الـ لا جبل”.

وقال معلق آخر “إنه يشعر بالغثيان من جراء مشاهدة هذه اللحظة”.

وتشير الكاميرا إلى أقدام المتسلق في خطواته الأخيرة للوصول إلى الحافة ،التي تسع عرض قدم واحدة فقط. لكن هذا لم يسبب ذعرًا للمخرج ،الذي قام بتحريك الكاميرا في جميع النواحي ليسجل هذا المشهد المرعب.

وقالت منظمة السفر مايلونلين: “الشاغل الرئيس لدينا هو سلامة المسافر، وتصرفات هذا المتسلق في الفيديو تظهر تجاهلًا لجمال طبيعة آيسلندا التي لم يشعر بها، ولكن حقيقة وضع ترفه هذا أن سلامته في خطر”.

كما أوصت المنظمة بشدة أن يستكشف المشاهدون بلادهم باستخدام ممرات المشاة المعترف بها، أو تلك التي يوافق عليها الدليل المعتمد، ويمكن للسياح أن يحصلوا على “الدليل الآيسلندي”، الذي يعطي لمحة عامة عن كيفية التمتع بآيسلندا بأمان، وكيف تكون جولة مسؤولة وبها مراعاة للسياحة، وأنها تشجع كل من يأتي إلى آيسلندا لأخذها ومشاركتها مع أصدقائهم.

وأصدرت آيسلندا مؤخرًا، ما تدعي أنه “أصعب أغنية كاريوكي في العالم”، وتشجع الناس على مشاهدتها والذهاب بأنفسهم.

الأغنية، التي يؤديها الكوميدي الآيسلندي “ستيندي”، تظهر مجموعة متنوعة من البقع الجميلة في آيسلندا ،بما في ذلك قمم الجبال بجوار الشلالات الجليدية.