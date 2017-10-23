قدمت طالبة أمركية من ولاية لويزيانا، كعكة اعتذار، لضابط شرطة اعتدت عليه حين أراد القبض عليها وهي بحالة سكر في الطريق العام.

وبحسب صحيفة Metro، البريطانية، فإن الطالبة التي تدعى سيلينا دالي، كتبت على الكعكة حين قدمتها للضابط، “آسفة حاولت ضربك”.

ولاحقا كتب الطالبة في الكلية التقنية بحامعة ولاية ماكنيس، عبر منصات التواصل الاجتماعي عبارات تظهر فيها الندم عن تلك الحادثة، مبدية أسفها واعتذارها عما بدر منها تجاه الشرطي الذي أراد اعتقالها.

وكتبت دالي أنها اعتقلت لضبطها وهي بحالة سكر في الطريق العام، ولاعتدائها على ضابط شرطة، مبينة أنها شعرت بالخجل لما حدث، فيما قررت البحث عن الشرطي الذي اعتدت عليه والاعتذار له.

في تلك الأثناء قالت وسائل إعلامية أمريكية إن دالي تستخدم ما حدث معها لتكوين منصة تدعو من خلالها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والانتحار في الولايات المُتحدة.