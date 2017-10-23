احتفل ثلاثة أسود بعيد ميلادهم الثاني بطريقة مميزة في حديقة حيوان أسترالية، بكعكة مكونة من اللحوم تزن 40 كغ.

قدمت حديقة حيوان بمدينة ملبورن الأسترالية، كعكة فريدة من نوعها لثلاثة أسود صغيرة بمناسبة عيد ميلادها يوم الجمعة الماضي.

وظهرت الأسود الثلاثة "كوبوا وكاشا وكيتو" في تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، وهي تحوم حول الكعكة المكونة من لحوم الدجاج والأسماك والأبقار، والتي غرس في قمتها عظمتين عوضاً عن الشموع.

ويذكر بأن الأسود الثلاثة تقضي أول عيد ملاد لها في ملبورن منذ انتقالها من حديقة حيوان ويريبي في مايو (أيار) الماضي.

وقال مدير حديقة الحيوان في ملبورن، كيفن تانر معلقاً على التجربة: "أردنا أن نجعل أول عيد ميلاد لهذه الأسود لدينا مميزاً، وخاصة بأنها بعيدة عن والديها، لذا قررنا تقديم كعكة رائعة من اللحوم لها".

يذكر بأن الأسود الثلاثة ولدت في حديقة حيوان ويريبي في أكتوبر 2015، وأتمت عامها الأول في الحديقة قبل انتقالها إلى ملبورن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.