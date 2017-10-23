أظهرت دراسة دنماركية حديثة، وجود فائدة في استهلاك القهوة، ورجحت أن يكون مشروب البن عامل وقاية من الإصابة بداء السكري.



وأضحى السكري إحدى المشكلات الصحية المؤرقة في العالم، وينجم في الغالب عن النمط الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني.



ويشاع في الغالب أن القهوة مضرة بالصحة، كما ينصح الخبراء بالتقليل منها قدر الإمكان، لكن ذلك غير صحيح، وفق ما نقلت "بولد سكاي".



وبحسب الدراسة، فإن مادة "الكافيستول" الموجودة في القهوة تساعد على الوقاية من السكري "النوع الثاني" كما تساعد الخلايا على الاشتغال بشكل أفضل، وتحسن مستوى الأنسولين في الجسم.



واعتمدت الدراسة على تجارب مخبرية، وأخذت عينة من 47 فأرا وقسمتها إلى مجموعتين، ووجدت في نهاية المطاف، أن الفئران التي جرى تزويدها بمادة الكافيستول كان مستوى الغليكوز أقل في دمها بعد مضي عدة أسابيع.