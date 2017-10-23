أحالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA كلبة على التقاعد بعدما رفضت مواصلة شم المتفجرات وفضلت بدل ذلك التركيز على اللعب.



وقالت الوكالة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن الكلبة لولو "لم تعد مهتمة بالبحث عن المتفجرات" وسردت تفاصيل الأسباب ومصير الكلبة بعد البرنامج التدريبي.



وأوضحت الوكالة أن الكلبة البالغة من العمر 18 شهراً لم تعد تستمتع بعملها في مجال شم المتفجرات، وأنه "من المؤسف أن نعلن أنها أخرجت من تدريب إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس في فيرجينيا".



وتابعت عبر موقعها الرسمي: "في بعض الأحيان، تكتشف بعض الكلاب أنها لم تخلق لشم المتفجرات. لولو لم تكن مهتمة بكشف روائح المتفجرات" بعد بضعة أسابيع من تدريبها. والكلاب مثلها تظهر كسلى أو تتجاهل تماماً ما تم تدريسها".



وتشعر الكلاب بالملل وتحتاج إلى مزيد من وقت اللعب، وأحياناً تحتاج إلى بعض الراحة، أو قد تعاني الحساسية الغذائية. ويستمر ذلك لبعض الوقت إلا أن الأمر طال في حالة لولو.



وأوضحت الوكالة: "لم تعد لولو مهتمة بالبحث عن المتفجرات حتى عند تحفيزها بالطعام واللعب لمواصلة البحث، كان من الواضح أنها لم تكن تستمتع".



واتخذت وكالة الاستخبارات المركزية "القرار الصعب للغاية للقيام بما هو أفضل من أجل لولو وتم إخراجها من البرنامج. سنفتقد لولو، ولكن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لها، ونتمنى لها كل التوفيق في حياتها الجديدة".



اليوم تم تبني لولو من قبل معالجها، وباتت تمضي وقتها في"اللعب مع الأطفال، استنشاق الأرانب والسناجب في الفناء الخلفي، وتناول الطعام والوجبات الخفيفة".