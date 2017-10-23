أصبحت برك السباحة المميزة إحدى أبرز المرافق التي تتنافس من خلالها المطارات، بعد شاشات عرض السينما، والمقاهي الخاصة.



وقال موقع " سي إن إن بالعربية": من المطارات التي ستفتتح برك سباحة مكشوفة تابعة لها، مطار "بونتا كانا" الدولي في جمهورية الدومينيكان، ومطار "جون إف كينيدي الدولي" في مدينة نيويورك الأمريكية وستتمتع كلّ من البركتين بإطلالة مميزة على مهبط الطائرات.



وأضاف: ستُفتتح البركة الجديدة في مطار "بونتا كانا" الدولي في شهر ديسمبر المقبل، وستكون تابعة لردهة كبار الشخصيات، التي صممها المهندس المعماري الدومينيكي أنطونيو سيغوندو إمبيرت.



من جهة ثانية، فإن الفندق الذي يُبنى في مركز "تي دبليو إيه الجوي" في مطار "جون إف كينيدي الدولي" سيتضمن بركة للسباحة على سطح المبنى.



واستثمرت شركة "إم سي ار" 265 مليون دولار في إعادة تطوير المبنى المهجور، الذي سيصبح فندق مطار "جون إف كينيدي الدولي" الفاخر.



ويشمل الفندق أيضاً صالة مكشوفة للمراقبة تبلغ مساحتها 10 آلاف قدم مربع، ومتحفاً مخصصاً لطيران "تي دبليو إيه."