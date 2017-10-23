ظهر الرؤساء الأمريكيون السابقون الخمسة الأحياء يوم السبت، معاً بشكل نادر على المسرح في حفل غنائي بتكساس لجمع التبرعات لصالح ضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات والأقاليم الأمريكية في الشهور الأخيرة.



وأشاد جيمي كارتر وجورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما بالعمال المتطوعين لجهودهم في أعقاب العواصف.



وقال أوباما للحضور إنه على الرغم من المآسي "المفجعة" التي وقعت في تكساس وفلوريدا وبورتوريكو وجزر فيرجن، فقد شهدت البلاد "روح أمريكا في أفضل حالاتها".



وقال كارتر: "دعونا نعمل معاً ونجعل أمريكا دولة تطوع كبيرة".



ويتردد أن هذه هي المرة الأولى التي يتحد فيها الرجال الخمسة في مكان واحد منذ عام 2013 وكان جورج بوش الأب هو الوحيد الذي لم يتحدث مع الجمهور، على الرغم من أنه ابتسم ولوح لهم من كرسيه المتحرك.



ولم يحضر الرئيس دونالد ترامب الحفل لكنه ظهر في مقطع فيديو مسجل مسبقاً شكر فيه أسلافه على جهودهم لجمع التبرعات.



ونجح الرؤساء حتى الآن في جمع 31 مليون دولار منذ الشهر الماضي لجهود الإغاثة من الأعاصير.



وتسببت العواصف في أضرار جسيمة بولايتي تكساس وفلوريدا والجزر الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.



وأقيم الحفل الخيري الذي يحمل عنوان "من أعماق القلب: حفلة نداء أمريكية واحدة"، في كوليج ستايشن بولاية تكساس، وشارك فيه كل من ليدي غاغا وسام مور وفرقة ألاباما وجاتلين برازرز ولايل لوفيت وروبرت إيرل كين ويولاندا آدامز وكاسادي البابا.