قال مسؤولون إن أستراليا ستقوم بعمليات تفتيش عشوائية للعمال الذين يدخلون إلى مطاراتها، مع تعزيز الإجراءات الأمنية، بعد إحباط مؤامرة إرهابية في الآونة الأخيرة.



وقال وزير البنية التحتية والنقل دارين تشيستر في بيان الأحد "هذه الإجراءات تعزز الضوابط القائمة لضمان السماح بدخول عمال المطارات وتحديد هوياتهم على نحو ملائم وتدريبهم بشكل مناسب، قبل دخول مناطق جوية آمنة".



وأضاف "قد يخضعون أيضا لفحوص أمنية خلال قيامهم بواجباتهم".



وجرى تكثيف الإجراءات الأمنية في المطارات في يوليو بعدما أحبطت الشرطة خططا لهجوم على رحلة جوية تابعة لطيران الاتحاد في سيدني.