أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، خريطة ثلاثية الأبعاد، تمكن مستخدميها من التجول فوق سطح المريخ لاستكشاف الكوكب الأحمر، وفق ما ذكرت صحيفة "ديل ميل"، الجمعة.

وتعد هذه فرصة فريدة للفضوليين ممن يريدون التعرف على تضاريس المريخ، إذ تتيح الخريطة لمستخدمها التجول الافتراضي على سطح الكوكب الأحمر وكأنه يمشي عليه بكلتا قدميه.

والتقطت المركبة كوريوسيتي الصور خلال تجوالها على المريخ، قبل أن يتم تجميعها بالتعاون مع غوغل ونشرها ضمن خريطة أطلق عليها اسم "الوصول إلى المريخ".

وبإمكان مستخدمي الخريطة رؤية الكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر، والوديان التي يعج بها المريخ، بدقة عالية من خلال حركة ثلاثية الأبعاد، استكشاف هذا الكوكب الغامض.

وتتيح الخريطة للمستخدمين زيارة أربعة مواقع رئيسية فوق سطح المريخ، من بينها موقع هبوط المركبة كوريوسيتي وتلال باهرومب، بما في ذلك النتوءات الصخرية والشقوق الطينة.