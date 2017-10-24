تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الى موقف شديد الحرج أمام ضيوفه بسبب كلبه المعروف بـ "نيمو"، وذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي ضيوفه داخل قصر الإليزيه، وكان الموقف المحرج هو حينما رفع الكلب إحدى قوائمه ليقضي حاجته .

وأثار فعل"نيمو" ، ضحك رئيس فرنسا وثلاثة من أعضاء حكومته على ما أظهر شريط فيديو بثته محطة “أل سي إي” التلفزيونية الإخبارية.

وأكد ماكرون لضيوفه (ثلاثة أعضاء من حكومته)، أن الكلب يقوم بشيء استثنائي نوعا ماً، وذلك حينما بادر أحد ضيوفه بسؤاله، هل يحصل ذلك كثيراً؟" فيرد عليه ماكرون "كلا لقد أثرتم لدى كلبي سلوكاً غير اعتيادي".

الجدير بالذكر أن "نيمو" من فصيلة لابرادور تبناه ماكرون نهاية أغسطس من ملجأ تابع لجمعية حماية الحيوانات.

وحل هذا الكلب الذكر الأسود في قصر الإليزيه مكان "فيلي" وهي كلبة من نوع لابرادور أيضاً قدمت هدية في ديسمبر 2014 إلى الرئيس السابق فرنسوا هولاند من قبل اتحاد مونتريال لقدامى المقاتلين الفرنسيين.