تأهل فريق الأهلي بجدارة واستحقاق لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن ألحق بالنجم الساحلي التونسي خسارة عريضة وتاريخية بستة أهداف مقابل هدفين في ملعب الجيش ببرج العرب في إياب الدور نصف النهائي.

سجل السداسية للأهلي على معلول والمغربي وليد أزارو "ثلاثية متتالية هاتريك" في الدقائق 2 و22 و39 و47 ثم وليد سليمان " البديل" ورامي ربيعة 57 و62.

وأحرز هدفي النجم رامي البدوي وإيهاب المساكني في الدقيقتين 50 و90 ليتاهل الأهلي بمجموع المباراتين 7-4.



حفلة الكترونية

وانتشرت العديد من "الكوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز الأهلي بسداسية مقابل هدفين على النجم الساحلي في مباراة العودة والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجمع بعض رواد التواصال الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر" بين مباراة الاهلي والنجم الساحلي ومباراة الأهلي والزمالك، حيث يذكر أن الزمالك قد خسر أمام الأهلي بستة أهداف مقابل هدف في عام 2002.



وكان لقاء الذهاب بمدينة سوسة التونسية 8 أكتوبر الماضي قد انتهى بفوز النجم التونسي 2-1.

بهذه النتيجة يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في النهائي يومى 27 أكتوبر الجاري ببرج العرب و5 نوفمبر بكازابلانكا.