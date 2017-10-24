إذا كنت ممن يعشقون السفر جوا ويحرصون على تجريب كافة شركات الطيران، فإن ثمة طائرات أميركية لن تستطيع ركوبها يوما، ويكمن السبب في كونها محاطة بسرية كبيرة رغم انطلاقها من مطار مدني في لاس فيغاس. وتعود ملكية الطائرات الـ 11 التابعة للشركة لسلاح الجو الأميركي، وتسير رحلات من لاس فيغاس إلى عدد من القواعد الجوية والعسكرية مثل “إدوارد إير فور بيز” في كاليفورنيا و”المنطقة 51″ وهي قاعدة عسكرية شهيرة تقع في جنوب ولاية نيفادا.



وللتواصل مع الخارج، يستخدم قادة الطائرة شيفرة الراديو “ألو هنا جانيت”، ومن المرجح أن يكون الاسم “جانيت” اختصارا بالإنجليزية لـ”الشبكة المشتركة لنقل الموظفين الجوي”، وفقما نقلت “بزنس إنسايدر”. وتمتاز طائرات “جانيت إيرلاينز” وهي من طراز “بوينغ 737” بخط أحمر في الخارج على طول النوافذ ولا تحمل اسم أي شركة. وتقوم الطائرة بنقل 190 راكبا في كل رحلة أي قرابة 1200 في اليوم الواحد، ويخضع من ينتقلون عبر المركبات الجوية السرية لإجراءات مشددة.