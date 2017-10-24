هي كلمات وعبارات جمل حوارية نطقت على لسان أبطالها في أفلام مصرية، ولكنها مع مرور الوقت أصبحت مفردات لغوية يتداولها المصريون، ويتحدثون بها في تعاملاتهم اليومية.

العديد من تلك العبارات، منسوبة لفنانين مصريين، مثل عادل إمام وعبد الفتاح القصري وعادل أدهم ومحمد هنيدي، ومحمود المليجي، وأحمد زكي، ويحي شاهين، ونادية الجندي، وتنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا، ولكنها أصبحت لزمات تستخدم للتعليق على مواقف معينة، أو مواقف مشابهة لتلك المواقف التي قيلت فيها في الأفلام.



ورصد فيديو 100 جملة ومن بين أشهر تلك العبارات وفق فيديو مجمع أعدته شركة بتاح للإنتاج السينمائي لها عبارات مثل "أنت من الأحرار يا علي"، و"الفيلم ده قصة ولا مناظر" و"كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا" وكنا رجالة ووقفنا وقفة رجال"، و"اذبح يا زكي قدرة"، و”دي مصر يا عبلة"، و”ما الدنيا إلا مسرح كبير"، و"البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت”، و”مثنى وثلاث ورباع"، و:هي كلمات وعبارات جمل حوارية نطقت على لسان أبطالها في أفلام مصرية، ولكنها مع مرور الوقت أصبحت مفردات لغوية يتداولها المصريون، ويتحدثون بها في تعاملاتهم اليومية.