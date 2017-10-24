استضافت العاصمة البريطانية لندن، مهرجان «الموضة المحتشمة»، الذي يحظى باهتمام كبير من المجتمع الإسلامي في المملكة المتحدة.

وبدأ المهرجان الذي أقيم في فندق بلندن، بعرض مجموعات حصرية لأشهر العلامات التجارية للأزياء المحتشمة في العالم.



ولاقت مجموعة المصممة الأميركية من أصول صومالية، حليمة عدن، اهتماما خلال عرضها على المنصة.



ويهدف المهرجان إلى زيادة التنويع في سوق الأزياء ببريطانيا، وتعريف محبي الأزياء بالعلامات التجارية المختلفة.

ويبلغ عدد أبناء المجتمع الإسلامي في بريطانيا نحو 3 ملايين، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 5.5 ملايين بحلول 2030.